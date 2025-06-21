Экс-советник Пентагона предупредил Украину о вероятной потере помощи от США

Украина может лишиться военной поддержки, которую оказывают США из-за конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Из-за этой войны (между Израилем и Ираном — «Газета.Ru») поддерживать Украину станет сложнее, если вообще будет возможно», — заявил военный.

Бывший советник добавил, что американские партнеры поставляли украинцам больше артиллерийских снарядов в месяц, чем могли производить. В результате запасы США сократились до минимума, подчеркнул Колдуэлл.

Колдуэлл отметил, что Вашингтон, скорее всего, больше не сможет поставлять ракеты Patriot на вооружение украинской армии, поскольку они понадобятся США для защиты американских военных в случае эскалации конфликта с Ираном.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США передали 20 тысяч ракет на Ближний Восток, хотя администрация экс-президента Джо Байдена была намерена поставить их республике.

По словам украинского лидера, Киев рассчитывал на эти ракеты, которые были «критически важны» для борьбы с беспилотниками типа Shahed, ежедневно атакующими инфраструктуру Украины. Зеленский отметил, что украинские власти договаривались по поводу поставки этих ракет с прошлым главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее Украина попросила у США пакет оружия с Patriot.