Глава МВД Германии заявил о сотрудничестве с Израилем в военной сфере

Германия планирует расширять сотрудничество с Израилем в оборонной сфере для создания аналога израильской системы кибербезопасности, получившей название «Киберкупол». Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, посетивший с визитом Израиль, пишет Bild.

Он отметил высокую эффективность израильской системы противовоздушной обороны, благодаря которой почти все иранские ракеты и беспилотники были сбиты. Кроме того, в обороне активно участвовали специалисты по кибератакам, которые препятствовали попыткам Ирана атаковать Израиль в киберпространстве. Именно поэтому министр намерен создать в Германии «Киберкупол».

Инициатива Добриндта включает ряд стратегических направлений. В частности, она призывает к наращиванию сотрудничества между Израилем и Германией в области кибербезопасности. Также предусматривается углубление взаимодействия между разведывательными и силовыми ведомствами, как, например, Федеральной разведывательной службой Германии (БНД) и израильской разведкой «Моссад». План также фокусируется на разработке и совершенствовании средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Наконец, он предусматривает значительное усиление системы гражданской обороны и механизмов оповещения населения в Германии, основываясь на успешном опыте Израиля, где своевременное использование убежищ и мобильных приложений спасло многие жизни.

Отмечается, что Добриндт стал первым немецким политиком, посетившим Израиль после недавней 12-дневной войны с Ираном. Целью визита стало выражение солидарности и планирование нового партнерства.

До этого он рассказал о намерении усилить контроль на границах и ужесточить миграционную политику страны.

Ранее в США заявили о намерении потратить $25 млрд на ПРО «Золотой купол».