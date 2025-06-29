На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД Германии заявил о сотрудничестве с Израилем в военной сфере

Глава МВД Добриндт: Германия при сотрудничестве с Израилем создаст «Киберкупол»
close
Markus Schreiber/AP

Германия планирует расширять сотрудничество с Израилем в оборонной сфере для создания аналога израильской системы кибербезопасности, получившей название «Киберкупол». Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, посетивший с визитом Израиль, пишет Bild.

Он отметил высокую эффективность израильской системы противовоздушной обороны, благодаря которой почти все иранские ракеты и беспилотники были сбиты. Кроме того, в обороне активно участвовали специалисты по кибератакам, которые препятствовали попыткам Ирана атаковать Израиль в киберпространстве. Именно поэтому министр намерен создать в Германии «Киберкупол».

Инициатива Добриндта включает ряд стратегических направлений. В частности, она призывает к наращиванию сотрудничества между Израилем и Германией в области кибербезопасности. Также предусматривается углубление взаимодействия между разведывательными и силовыми ведомствами, как, например, Федеральной разведывательной службой Германии (БНД) и израильской разведкой «Моссад». План также фокусируется на разработке и совершенствовании средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Наконец, он предусматривает значительное усиление системы гражданской обороны и механизмов оповещения населения в Германии, основываясь на успешном опыте Израиля, где своевременное использование убежищ и мобильных приложений спасло многие жизни.

Отмечается, что Добриндт стал первым немецким политиком, посетившим Израиль после недавней 12-дневной войны с Ираном. Целью визита стало выражение солидарности и планирование нового партнерства.

До этого он рассказал о намерении усилить контроль на границах и ужесточить миграционную политику страны.

Ранее в США заявили о намерении потратить $25 млрд на ПРО «Золотой купол».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами