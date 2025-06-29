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В США указали на провал Зеленского на саммите НАТО

Аналитик Слебода: новый имидж Зеленского не спас его от провала на саммите НАТО
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Jaimi Joy/Reuters

Прошедший в Гааге саммит НАТО оказался провальным для украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube-канале.

Аналитик указал, что, несмотря на новый имидж Зеленского, ему не удалось ничего добиться от союзников.

«Во время саммита НАТО по Украине встреч никаких не было, Зеленский даже приоделся, но все равно выглядел там как украшение витрины. Его даже никуда не хотели приглашать», — заявил Слебода.

По его словам, не стоит рассматривать саммит Североатлантического альянса всерьез, поскольку на нем не было принято никаких больших решений.

До этого агентство Reuters писало, что изменение гардероба украинского лидера Владимира Зеленского стало примером «визуальной дипломатии». Как отмечается в материале, после неудачной дискуссии с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский лидер на второй день саммита в Гааге появился в темном костюме и черной рубашке.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за три года надел классический костюм, это случилось на саммите НАТО в Гааге. При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

Ранее президент Литвы захотел видеть Украину в Евросоюзе с 2030 года.

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