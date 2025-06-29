На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине совет

Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Украину к терпению
close
Czarek Sokolowski/AP

Уходящий с поста президента Польши Анджей Дуда, который посетил Киев 28 июня, призвал Украину проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом сообщает Reuters.

«Мир выглядит иначе из-за стола президента, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

В свою очередь, глава Украины Зеленский заявил, что пригласит Навроцкого на Украину после его вступления в должность.

Эта поездка стала последним визитом Дуды на Украину на посту президента страны. Он возглавил Польшу 6 августа 2015 года. В мае на выборах главы государства победу одержал историк Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость». Официально он вступит в должность 6 августа.

До этого Навроцкий в соцсети Х обратился к Зеленскому, выразив надежду на продолжение сотрудничества обеих стран, и напомнив о нерешенных проблемах прошлого.

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами