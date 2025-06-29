Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине совет

Уходящий с поста президента Польши Анджей Дуда, который посетил Киев 28 июня, призвал Украину проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом сообщает Reuters.

«Мир выглядит иначе из-за стола президента, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

В свою очередь, глава Украины Зеленский заявил, что пригласит Навроцкого на Украину после его вступления в должность.

Эта поездка стала последним визитом Дуды на Украину на посту президента страны. Он возглавил Польшу 6 августа 2015 года. В мае на выборах главы государства победу одержал историк Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость». Официально он вступит в должность 6 августа.

До этого Навроцкий в соцсети Х обратился к Зеленскому, выразив надежду на продолжение сотрудничества обеих стран, и напомнив о нерешенных проблемах прошлого.

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.