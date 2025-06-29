Президент Польши Анджей Дуда рассказал об охраннике, который надел шеврон Армии Крайовой, которая известна этническими чистками среди украинцев. Фотографию польский лидер опубликовал в соцсети Х.

Об этой публикации высказался журналист Вахтанг Кипиани. В соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что поляков следует поблагодарить за урок истории.

«Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма», — заявил журналист.

Армия Крайова — это подпольная польская военная организация времен Второй мировой войны, действовавшая в 1942–1945 годах в пределах довоенной территории польского государства, а также в Литве и Венгрии. АК являлась основной организацией польского сопротивления, которые выступали против фашисткой оккупации.

Также АК принимала активное участие в украинско-польских этнических конфликтах, среди которых: «Волынская резня», резня в Сахрыни, Павлокомская резня.

В январе бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет решать вопросы Волынской резни, чего добивается польская сторона, поэтому прорыва в отношениях двух стран не будет.

Ранее в Польше раскритиковали позицию Украины по Волынской резне.