В Госдуме заявили, что в России не будут блокировать YouTube

Глава комитета Госдуме заявил, что в РФ не собираются блокировать YouTube

Видеохостинг YouTube в России не собираются блокировать. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдуме по информполитике Сергей Боярский.

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) – это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут», — сказал он.

Депутат напомнил слова президента РФ, что не Россия создала парниковые условия для развития цифровых сервисов.

Недавно депутат Антон Горелкин заявил, что компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы видеохостинг YouTube вновь стал нормально работать на территории страны. По его словам, трафик YouTube в России упал на треть и продолжает падать. Парламентарий отметил, что замедление американской платформы дало хороший толчок развитию российских видеодеохостингов.

Сумма требований российских телеканалов к Google к февралю 2025 года превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями.

Ранее в Госдуме заявили, что пока не предпринимали «радикальных шагов» против YouTube.