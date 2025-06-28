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В Госдепе описали, как США «больше всего» поддерживают Украину в конфликте с РФ

Госдеп: США сосредоточены на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине
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Rod Lamkey/AP

США продолжают поддерживать Украину, но сосредоточились на урегулировании конфликта дипломатическим путем, сообщила в эфире Fox News представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, американская сторона больше всего поддерживает Киев и говорит об этом наиболее открыто. Она упомянула, что Вашингтон «руководил природой саммитов и мирных переговоров».

«Наша дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы, безусловно, сфокусированы на этом», — сказала Брюс.

Она также назвала украинский конфликт «многонациональным фронтом», так как многие страны способствуют его продолжению.

27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей противовоздушной обороны Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. Он отметил, что американский президент примет решение о передаче установок на безвозмездной основе. Позднее Трамп подтвердил, что это может произойти.

Ранее Трамп назвал «очень приятными» слова Путина по поводу урегулирования конфликтов.

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