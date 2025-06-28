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В США обвинили Рютте в глупости после его слов о России

Полковник Дэвис: Рютте настроен крайне враждебно по отношению к РФ — это глупо
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Политика Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении России способствует эскалации напряженности между государствами и создает угрозу для мировой безопасности. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на платформе YouTube.

«Я уже говорил с вами о словах Марка Рютте о том, что даже когда эта война закончится, нормализации отношений с Россией не будет», — сказал Дэвис, отметив, что подобная риторика свидетельствует о крайне враждебном отношении к России, что, по его мнению, является «глупостью» и «контрпродуктивной для всей западноевропейской безопасности». Дэвис пояснил, что отказ от стремления к улучшению отношений лишает возможности для диалога и договоренностей, что создает потенциал для конфликта, из которого нет выхода.

«Это равносильно выстрелу себе в ногу», — подчеркнул он.

Полковник также заявил, что одним из наиболее иррациональных и аморальных действий Запада является продолжение поставок оружия и финансовой поддержки режиму Зеленского для эскалации конфликта с Россией.

До этого Марк Рютте призвал страны альянса не быть наивным по отношению к России.

Ранее в Госдуме объяснили, почему НАТО выгодна война с Россией.

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