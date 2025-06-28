В ОАЭ заявили, что Ирану еще предстоит вернуть доверие арабских государств

Ирану еще предстоит вернуть доверие своих арабских соседей по региону после ракетного обстрела американской военной базы Эль-Удейд в Катаре. Об этом написал дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети X.

«‎Сегодня, когда мы переворачиваем страницу войны, от Тегерана требуется восстановить доверие со своими соседями по (Персидскому) заливу, которое было подорвано этим нападением»‎, — сказано в посте.

Гаргаш подчеркнул, что арабские государства Персидского залива заняли твердую позицию против войны с Ираном и стремились снизить напряженность на всех международных форумах, призывая решить все вопросы, в частности касающиеся ядерной программы.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия.

Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам: Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и других.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Иран признал, что его ядерные объекты получили серьезный ущерб.