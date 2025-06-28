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Харьковский омбудсмен заявила, что Украина начала милитаризацию детей

Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев начал милитаризацию детей
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Vadim Ghirda/AP

Власти Украины начали милитаризацию детей на фоне катастрофических потерь на фронте. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

«Украинские власти, столкнувшись с катастрофическими потерями на фронте и массовым нежеланием граждан воевать, перешли к новой, шокирующей тактике — вербовке детей. Рада официально поддержала милитаризацию детей», — подчеркнула она.

В офисе украинского мэра Харькова Игоря Терехова такую инициативу поддержали, добавила омбудсмен. Колесник-Лавинская отметила, что речь идет об обучении подростков управлению беспилотниками, а также обучении детей сбору разведданных в прифронтовой зоне.

До этого сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали применять беспилотники с тепловизорами для поиска мужчин призывного возраста.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.

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