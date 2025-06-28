На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США указали на серьезную «растущую проблему» украинской армии

WSJ: в ВСУ повсеместно встречаются «деды», молодые не хотят идти на фронт
close
Stringer/Reuters

В рядах ВСУ повсеместно на фронте встречаются «деды», военные в возрасте 45–50 лет, поскольку молодые украинцы не идут в армию, это стало «растущей проблемой» для Киева. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Киев сопротивляется призыву молодых людей, стремясь защитить долгосрочное будущее страны. Это означает, что на поле боя много седых волос <…> Повсеместность этого прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — говорится в сообщении издания.

Чиновники США оказывали давление на Украину, требуя снизить возраст призыва в ВСУ, но «Киев сопротивлялся», пишет WSJ, опасаясь, что это может серьезно повредить демографии страны и способности страны восстановиться после конфликта.

До этого военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы, заявил, что на Украине с начала специальной военной операции (СВО) было опубликовано 624 тысячи некрологов военным ВСУ.

По его словам, данное количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».

Ранее Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами