WSJ: в ВСУ повсеместно встречаются «деды», молодые не хотят идти на фронт

В рядах ВСУ повсеместно на фронте встречаются «деды», военные в возрасте 45–50 лет, поскольку молодые украинцы не идут в армию, это стало «растущей проблемой» для Киева. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Киев сопротивляется призыву молодых людей, стремясь защитить долгосрочное будущее страны. Это означает, что на поле боя много седых волос <…> Повсеместность этого прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — говорится в сообщении издания.

Чиновники США оказывали давление на Украину, требуя снизить возраст призыва в ВСУ, но «Киев сопротивлялся», пишет WSJ, опасаясь, что это может серьезно повредить демографии страны и способности страны восстановиться после конфликта.

До этого военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы, заявил, что на Украине с начала специальной военной операции (СВО) было опубликовано 624 тысячи некрологов военным ВСУ.

По его словам, данное количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».

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