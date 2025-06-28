Трамп заявил о предотвращении США войны в Европе

Трамп: сербские власти готовились к войне с Косово, но США их остановили

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Сербии якобы готовились начать войну с Косово, но Вашингтон смог остановить начало конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они говорили: «Мы собираемся снова начать войну». Я не скажу, что это Косово, но это Косово», — сказал американский лидер.

По его словам, сербские власти намеревались начать «большую войну», но Соединенным Штатам удалось ее остановить благодаря торговле.

Трамп добавил, что сегодня Сербия заинтересована в торговых отношениях с США. Президент объявил Белграду, что США не торгуют с теми, кто ведет войну.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Поводом для бомбардировок стали этнические чистки в сербском автономном крае Косово, в организации которых страны-члены НАТО обвинили сербов. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году недопустимой.