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Психиатр объяснил мимику премьер-министра Италии

Психиатр Шуров: необычная мимика Мелони указывает на прием серьезного допинга
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Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Психиатр-нарколог Василий Шуров в комментарии NEWS.ru объяснил необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони приемом допинга.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что Мелони периодически вращает глазами, часто моргает и часто оглядывается по сторонам. Некоторые из них решили, что мимика политика похожа на мимику людей, которые употребляют наркотики.

Шуров отметил, что состояние итальянского премьера может говорить об использовании психостимуляторов или другого серьезного допинга.

«Видим расширенный зрачок, очень активную мимику, плавающий взгляд, ускоренную речь. Я, как нарколог, вижу здесь применение серьезного допинга», — сказал психиатр.

До этого Мелони во время встречи с президентом США Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном.

Ранее журналист из США усмотрел фейк в заявлении Елисейского дворца о «салфетке» Макрона.

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