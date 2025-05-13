Журналист из США усмотрел фейк в заявлении Елисейского дворца о «салфетке» Макрона

Журналист Томас Фази назвал ложным заявление офиса президента Франции Эммануэля Макрона о мирных намерениях европейских лидеров, посетивших Киев. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

Елисейский дворец опубликовал снимки, на одном из которых показан пресловутый » сверток», ставший поводом для обвинений Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в наркомании, а также их групповое фото с подписью: «Это европейское единство. Для строительства мира».

«Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — заявил он.

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вассерман допустил, что на Западе могли подделать кадры с Макроном и «свертком».