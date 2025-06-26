В Петербурге резко снизилось число стобалльников ЕГЭ

РБК: число стобалльников ЕГЭ в Петербурге в 2025 году снизилось более чем на 20%

В Санкт-Петербурге резко снизилось число 100-балльных результатов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2025 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.

По информации издания, 100 баллов получили 433 выпускника, из них 26 человек набрали максимум сразу по двум предметам, тогда как только один выпускник сдал все три дисциплины суммарно на 300 баллов.

В результате, если по окончании сезона ЕГЭ-2025 число школьников, которые получили сотню баллов, не увеличится, их окажется в городе на 22,5% меньше, чем в прошлом году, указали в пресс-службе губернатора.

19 июня в Рособрнадзоре сообщили, что в России наблюдается снижение среднего балла по ЕГЭ по русскому языку, который составил около 60,7 балла. В ведомстве пояснили, что текущее снижение результатов отражает объективную реальность, связанную с усложнением экзаменационных заданий. В частности, изменения коснулись написания сочинений.

Ранее набравшая 400 баллов на ЕГЭ московская школьница рассказала, как готовилась к экзаменам.