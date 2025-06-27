В Армении оппозиция предложила в премьеры архиепископа для импичмента Пашиняна

Оппозиционная парламентская фракция «Армения» готова выдвинуть в премьеры республики кандидатуру главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна, чтобы запустить процедуру импичмента главы правительства Никола Пашиняна. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила депутат »Армении» Агнесса Хамоян.

По словам политика, принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской апостольской церкви и архиепископа, общественную сплоченность, а также тот факт, что независимые депутаты Акоп Асланян и Овик Агазарян уже пообещали инициировать вотум недоверия Пашиняну, предложив кандидатуру Аджапахяна в случае его согласия, фракция присоединяется к вотуму недоверия с подписями ее 28 депутатов.

27 июня в городе Вагаршапат, на территории первопрестольного святого Эчмиадзина — духовного центра Армянской апостольской церкви, произошла потасовка между силовиками и священниками. К резиденции католикоса всех армян Гарегина II были отправлены четыре спецподразделения. Сотрудники Службы национальной безопасности страны пытались задержать Аджапахяна, но священники и прихожане не позволили им это сделать.

Спустя некоторое время Аджапахян вышел к правоохранителям и выразил готовность проследовать за ними. Он заявил, что не представляет угрозы для Армении. Вместе с тем он отметил, что «главная угроза сидит в правительстве».

Позже силовики покинули территорию Эчмиадзина, «исходя из соображений безопасности».

В Следственном комитете Армении в связи с произошедшим заявили, что группа лиц воспрепятствовала деятельности правоохранителей. Против Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

Публичный конфликт между Пашиняном и ААЦ продолжается с мая этого года. Премьер утверждает, что в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, которая противоречит канонам. Кроме того, стороны по-разному видят пути решения Нагорно-Карабахского конфликта.

Ранее в армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором.