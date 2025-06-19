Глава Российского экспортного центра: пошлины Трампа сыграли на руку России

Введение торговых пошлин США администрацией Дональда Трампа во многом стало выгодным для России, заявила в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2025 гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По ее словам, меры США по пересмотру глобальных торговых правил дестабилизировали устоявшиеся цепочки поставок. Это затруднило экспорт для стран, ранее ориентированных на американский рынок, и снизило их конкурентоспособность. Россия же, изначально отстраненная от торговли с США из-за санкционного режима, не испытала прямых потерь — напротив, появилась возможность занять освободившиеся ниши, подчеркнула эксперт.

Никишина обратила внимание, что особенно сильно пострадали европейские производители, для которых новые пошлины стали серьезным ударом. На этом фоне российская продукция становится более привлекательной, особенно в ресурсоемких секторах, где РФ может предложить стабильность и независимость от внешнего давления.

По мнению гендиректора, дополнительный эффект оказала торговая война между США и Китаем, которая вынудила Пекин переориентировать экспортные потоки, в том числе в сторону России. Это открывает доступ к товарам и технологиям, которые ранее были ограничены санкциями или квотами.

Кроме того, по мнению главы РЭЦ, глобальный рынок вступил в фазу переосмысления концепции открытости. В условиях растущей недоверчивости к прежней модели глобализации все больше стран стремятся к технологическому суверенитету. Россия, обладающая собственными наработками в области искусственного интеллекта, цифровизации, беспилотных систем и медтехнологий, может предложить альтернативу западным решениям.

«У нас есть серьезный задел в ключевых направлениях технологического развития. И в условиях слома прежних логик мировой торговли это становится нашим преимуществом», — резюмировала Никишина.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика стоит на грани рецессии.