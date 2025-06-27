Экс-депутат Рады об Украине в ЕС: «Никто пускать не будет, но обещать надо»

Экс-депутат Рады Олейник: ЕС обещает Украине членство, но никогда его не даст

В Евросоюзе считают, что принимать Украину в состав блока не нужно, но обещать ей членство надо. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник, комментируя блокировку Венгрией решения ЕС о старте переговоров по вступлению Украины.

«Здесь на самом деле затрагиваются интересы не только Венгрии, но и других стран ЕС. Это тоже поддерживают по умолчанию. Венгрия начала. Я думаю, поддержит ее и Словакия, а там поддержат ее и другие страны, которые просчитают и поймут, что при нынешних условиях Украину в Евросоюз никто пускать не будет, но обещать надо», — подчеркнул он.

Бывший депутат Рады вспомнил высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявлял, что Украина не станет членом ЕС, однако обещать евроинтеграцию Киеву нужно.

Олейник напомнил, что у Венгрии с Украиной достаточно длительный конфликт с 2014 года, поэтому премьер Виктор Орбан «открыто протестует». По оценке украинского политика, Орбан справедливо говорит, что вступление Украины грозит крахом для Евросоюза.

27 июня Орбан заявил, что проделал на саммите ЕС в Брюсселе тяжелую работу, пытаясь объяснить лидерам других стран — членов Евросоюза, почему не может поддержать прием Украины в сообщество.

Ранее в ЕС предупредили о «плохом послании» для Украины насчет членства в союзе.