Песков заявил об отсутствии отношений между Россией и Прибалтикой

Песков: у России и стран Прибалтики фактически нет отношений

Отношения между Россией и странами Прибалтики практически отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

«Фактически у нас с прибалтийскими республиками нет отношений. Создать что-то худшее в этой ситуации крайне сложно», — отметил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова главы минобороны Эстонии Ханно Певкура, который заявил, что его страна готова принимать на своих аэродромах самолеты стран НАТО, способные нести ядерное оружие.

В конце июня Эстония начала возводить линию обороны по юго-восточной границе с Россией.

На ряде участков границы между двумя странами сооружаются противотанковые рвы. К концу 2025 года на границе появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.

Ранее в Эстонии заявили о росте угроз для страны после завершения конфликта на Украине.