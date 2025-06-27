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Орбан пообещал заблокировать запрет на поставки российских энергоресурсов в ЕС

Орбан пообещал заблокировать запрет на поставки нефти и газа из РФ в ЕС
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MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать запрет на поставки нефти и газа из РФ в ЕС. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ», — заявил венгерский лидер.

По словам Орбана, отказ от закупок будет означать рост коммунальных расходов для жителей Венгрии и Словакии в два-три раза, который Еврокомиссия может не компенсировать, несмотря на обещания.

До этого председательница Еврокомиссии Кая Каллас поддержала снижение предельных цен на российскую нефть после такой просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

По данным Financial Times, Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет снизить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель.

Ранее Орбан заявил, что Россия не является угрозой для Европы.

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