FT: социал-демократы Германии столкнулись с мятежом в партии из-за России

Внутри партии немецких социал-демократов могут обостриться разногласия по вопросу отношений с Россией, «партийный мятеж» может создать проблемы для главы партии Ларса Клингбайля. Об этом пишет газета Financial Times.

«Разногласия внутри социал-демократов Германии по поводу перевооружения и отношений с Россией могут обостриться на съезде, который начнется в пятницу», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что лидер СДПГ и министр финансов Ларс Клингбайль, скорее всего, столкнется с негативной реакцией со стороны «старой гвардии партии».

Один из критиков антироссийского курса партии — старший сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта Питер.

Питер Брандт заявил Financial Times, что Клингбайль одобрил новое увеличение расходов на оборону, «не проверив, действительно ли это соответствует позиции большинства членов».

«Партийный мятеж может создать проблемы для Клингбайля», — подытоживает издание.

26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

Захарова рассказала о призывах Москвы в адрес Берлина «прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются».

Ранее в МИД РФ заявили, что ФРГ идеологически обрабатывает своих граждан.