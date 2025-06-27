Воевавшее на территории Курской области подразделение главного управления разведки (ГУР) Украины «Химера» принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Там подчеркнули, что бойцы «Химеры» ведут бои с группировкой войск «Север» в районе Андреевки. Источник подчеркнул, что было уничтожено трое военных элитного подразделения украинской военной разведки.

В силовых структурах отметили, что «Химера» участвовала в боях в Суджанском районе в начале года, но командованию пришлось оперативно вытаскивать военных с территории России.

До этого сообщалось, что удар был нанесен по военному полигону в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака произошла на территории бывшего учебного центра Сумского артиллерийского училища, который с начала конфликта использовался для подготовки артиллеристов.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.