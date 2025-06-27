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Депутат заявил, что Украина теряет контроль над ВСУ

Депутат Госдумы Шеремет: Киев теряет контроль на полях сражения в зоне СВО
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские власти теряют контроль на фронте в зоне спецоперации. Об этом в комментарии ТАСС заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Киевский неонацистский режим в силу своей многовекторности и отсутствия единообразия теряет управление на фронте, что закономерно приводит к разрушительной раскоординации действий и паникерству», — подчеркнул он.

Кроме того, отметил Шеремет, внутри самой Украины нарастает гражданское противостояние властям страны.

Режим украинского лидера Владимира Зеленского находится на пороге краха, добавил депутат.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявлял, что Соединенные Штаты избавятся от президента Украины Владимира Зеленского, когда сочтут нужным.

Ранее Трамп назвал виновного в задержке урегулирования конфликта на Украине.

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