Впервые в истории Британии женщину назначили главой разведки MI6

Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о назначении сотрудницы спецслужб Блез Метревели главой Секретной разведывательной службы MI6. Об этом сообщает в пресс-релизе канцелярия главы правительства.

В заявлении отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту в истории страны.

«Историческое назначение Блез Метревели произошло в то время, когда работа наших разведывательных служб стала как никогда важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба», — отметил премьер.

Согласно тексту пресс-релиза, 47-летняя Метревели изучала антропологию в Кембриджском университете. Во внешнюю разведку она пришла в 1999 году, а большую часть карьеры работала в Европе и на Ближнем Востоке. Сейчас она возглавляет технологический департамент ведомства. До нее MI6 в течение почти пяти лет возглавлял Ричард Мур.

В мае The Times написала, что на его должность претендовали три женщины. Газета назвала имя только одной из них — экс-посла Британии в Китае Барбары Вудворд. Она является самой высокопоставленной женщиной в МВД. Однако ее кандидатура критиковалась за то, что она симпатизирует КНР.

Ранее МОК возглавила женщина.