МИД Ирана раскрыл свою позицию по дальнейшему диалогу с Вашингтоном

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран не принял решения о продолжения диалога с США

Тегеран не принял решение о продолжении диалога с Вашингтоном, будет руководствоваться своими интересами. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала IRIB.

«Никаких соглашений не достигнуто, решения о старте новых переговоров нет», — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что слухи о подготовке диалога необоснованны. По словам политика, Иран будет действовать исходя исключительно из национальных интересов.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что США прямо сейчас находятся на дипломатическом пути переговоров с Ираном ради того, чтобы на Ближнем Востоке был устойчивый мир.

Израиль согласился с инициативой президента Трампа о прекращении огня, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Белом доме заявили, что Ирану оставались недели до создания ядерного оружия.