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В России запущены обучающие курсы критического мышления и проверки информации

GFCN создала бесплатные курсы по фактчекингу
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Unsplash

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-checking Network (GFCN) разместила на своем официальном сайте образовательный раздел с бесплатными курсами, направленными на формирование навыков критического мышления и проверки информации. Об этом стало известно на ПМЭФ в ходе сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий».

Пользователям уже доступны видеолекции и текстовые материалы на различные темы, в том числе о методах проверки геолокации, изображений и видео, а также фактчекинге в военное время. Они подготовлены экспертами АНО «Диалог Регионы» и международными специалистами из стран ЕС и БРИКС+.

В условиях новых информационных угроз противодействие недостоверной информации и улучшение качества фактчекинга стали ключевыми направлениями работы. По данным АНО «Диалог Регионы», в 2025 году в России было зафиксировано более 1800 уникальных фейков. Это максимальное число с начала СВО, в том числе за весь период наблюдений за недостоверной информацией в РФ.

«Cегодня мы перешли к общемировой ситуации, когда можно бесплатно, даже не на компьютере, а на телефоне, создать такую фейковую историю, которая будет наносить намного больший ущерб, нежели какие-то глубинно продуманные или стратегически выверенные вещи. Даже отсутствие датировки новости может стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе в международных отношениях», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом копий дезинформации стало меньше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Это подтверждает повышение качества работы с фейками и необходимость обучения фактчекингу, подчеркнул президент GFCN Владимир Табак.

На данный момент с вызовами дезинформации сталкиваются страны по всему миру. Информация становится оружием, которое может быть направлено как против отдельных лиц, так и против целых государств.

«Мы научились противодействовать терроризму, и теперь пришло время странам и журналистскому сообществу оперативно реагировать на неправду и вброс той информации, которая взрывоопасна по своей лживости и целеполаганию», – резюмировала заместитель председателя Государственной Думы России Ирина Яровая.

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ПМЭФ – 2025
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