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В Грузии приняли закон о существенном ограничении свободы слова

Парламент Грузии принял поправки в закон о ликвидации Совета нацбезопасности
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netgazeti.ge

Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в закон «О планировании и координации политики национальной безопасности», ликвидировав тем самым Совет безопасности. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. За это проголосовали 83 депутата парламента Грузии. Для ликвидации органа будет создана специальная комиссия.

Помимо этого 83 парламентария от правящей партии «Грузинская мечта» проголосовали в третьем окончательном чтении за новую редакцию закона «О свободе слова и выражения». Изменение в документе касается ответственности за клевету или распространение сведений, которые порочат «имя и деловую репутацию».

Как пишет «Коммерсантъ», благодаря поправкам любой чиновник либо гражданин теперь может подать в суд на журналиста за «распространение клеветнических сведений». Более того, сбор доказательной базы возлагается не на истца, как было до принятия поправок, а наоборот, ответчик обязан доказывать обоснованность своих утверждений.

Помимо этого в закон вводится новое понятие «оскорбление», которое подразумевает под собой даже пост в соцсети. Также устанавливается стодневный срок давности для внесения иска против журналиста.

19 июня Антикоррупционное бюро Грузии в судебном порядке потребовало данные о бенефициарах пяти крупных неправительственных организаций. Таким образом власти республики задействовали принятый в конце мая аналог американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) о регистрации иностранных агентов. Указанные НПО считаются аффилированными с радикальной оппозицией и публично выступают за смену властей в Грузии.

Ранее власти Грузии усомнились в дружелюбии постпреда Евросоюза.

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