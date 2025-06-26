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Медведев заявил, что «когда воюет страна, то должна воевать и партия»

Медведев о гуманитарной работе «Единой России»: воюет страна, воюет и партия
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Когда страна находится в состоянии вооруженного конфликта, то «должна и партия воевать». Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев прокомментировал гуманитарную работу «Единой России», передает ТАСС.

«Когда воюет страна, то должна и партия воевать», — отметил он.

В среде Медведев заявил, что ЕС является прямой угрозой России. Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что это не должно мешать сотрудничеству России с отдельными европейскими странами.

Также Медведев заявил, что Евросоюз стал русофобской организацией и мечтает о реванше против России. По словам Медведева, ЕС «медленно, но верно» превращается в военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Трампа в адрес Медведева.

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