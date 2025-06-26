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В МИД рассказали, как удары по Ирану повлияют на сотрудничество Москвы и Тегерана

Захарова: сотрудничество между РФ и Ираном по мирному атому будет продолжено
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сотрудничество между Россией и Ираном по мирному атому будет продолжено, оно является абсолютно легитимным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя влияние ударов по исламской республике на взаимодействие двух стран, передает РИА Новости.

«Наше всем известное сотрудничество с Тегераном в области мирного атома является абсолютно легитимным, отвечает интересам обеих стран. Оно будет продолжено. И я подчеркну, оно никогда никем никаким образом не оспаривалось», — уточнила Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что сотрудничество с Ираном в целом будет и дальше плодотворно развиваться во всех областях.

До этого Захарова выразила надежду на остановку маховика военной эскалации. Она отметила, что крайне важно сохранить и закрепить перемирие между Ираном и Израилем для возвращения ситуации в переговорное русло.

Ранее в Пентагоне рассказали подробности удара по ядерному объекту в Иране.

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