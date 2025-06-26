Трамп заявил, что с ядерного объекта в Иране ничего не было вывезено

Трамп: с ядерного объекта в Иране ничего не было вывезено до удара США

Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что иранская сторона ничего не вывозила со своего ядерного объекта, чтобы защитить его от ударов США в прошедшие выходные.

«Ничего не вывозилось с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно и было бы очень тяжело и трудно вывозить!» — утверждает Трамп.

По его словам, автомобили и небольшие грузовики, зафиксированные спутниковыми данными на иранском объекте, принадлежали бетонщикам, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов.

Ранее в Пентагоне рассказали подробности удара по ядерному объекту в Иране.