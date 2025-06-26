В Госдуме прокомментировали клятву Трампа о ненападении России на НАТО

Россия никогда не собиралась нападать на страны НАТО, стратегия ВС РФ строится на обороне. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя клятву президента США Дональда Трампа о том, что Россия не нападет на альянс во время его полномочий.

«Сегодня у НАТО единственный выработанный враг, который должен быть для НАТО, ради чего этот союз создавался и куда тратятся такие колоссальные средства в Европе — это Россия. Это они нарисовали этого врага», — заявил Чепа.

По его словам, в Североатлантическом альянсе строят идеологию на том, что Россия якобы несет угрозу миру. Депутат подчеркнул, что нападение на НАТО невозможно, поскольку это приведет к ядерной войне.

«Трамп говорит: я не только мессия в США, я мессия для всего мира, я решил вопрос на Ближнем Востоке, я решаю вопрос на Украине, я решаю вопросы мира на земле пока я президент. Поэтому, если вы будете поддерживать меня как президента, все будет хорошо», — объяснил Чепа.

До этого газета The Washington Post писала, что Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома.

Ранее стало известно о росте разочарования Трампа Путиным.