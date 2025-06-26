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Политолог объяснил, почему лидеры ЕС склонились перед Трампом на саммите НАТО

Политолог Рар: в Европе понимают, что без НАТО не будет ЕС
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Brian Snyder/Reuters

Европа осознает, что без поддержки США она не способна играть значимую роль на континенте, поэтому лидеры Евросоюза вынуждены были преклонить колено перед американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской «крыши» европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС — стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», — считает Рар.

Он добавил, что если НАТО пошатнется, распад Евросоюза станет лишь вопросом времени, поэтому в Брюсселе решили, что у них нет другого выбора, кроме как терпеть капризы главы Белого дома.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Как сообщает американское агентство Bloomberg, лидерам стран Европы пришлось унижаться перед Трампом в ходе саммита НАТО, чтобы избежать угроз вывести США из состава альянса.

Ранее в Британии назвали саммит НАТО «потемкинским».

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