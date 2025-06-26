Политолог объяснил, почему лидеры ЕС склонились перед Трампом на саммите НАТО

Европа осознает, что без поддержки США она не способна играть значимую роль на континенте, поэтому лидеры Евросоюза вынуждены были преклонить колено перед американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.
«Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской «крыши» европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС — стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», — считает Рар.
Он добавил, что если НАТО пошатнется, распад Евросоюза станет лишь вопросом времени, поэтому в Брюсселе решили, что у них нет другого выбора, кроме как терпеть капризы главы Белого дома.
Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.
Как сообщает американское агентство Bloomberg, лидерам стран Европы пришлось унижаться перед Трампом в ходе саммита НАТО, чтобы избежать угроз вывести США из состава альянса.
Ранее в Британии назвали саммит НАТО «потемкинским».