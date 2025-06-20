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Прекращение помощи со стороны США назвали катастрофой для Украины

NZZ: отсутствие новых пакетов помощи от США означает катастрофу для Украины
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Vadim Ghirda/AP

Отсутствие новых пакетов помощи Украине от США с января 2025 года — катастрофа для республики. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

В статье говорится, что на этой неделе Кильский институт мировой экономики опубликовал статистику, которая показала, что Вашингтон «совершил разворот» в вопросе помощи Киеву.

«США больше не хотят тратить деньги на Украину — мировая держава не может решиться даже на слова солидарности. Это позор для бывшего маяка демократии, но это реальность, с которой Европа должна жить», — заявили в газете.

Neue Zurcher Zeitung отмечает, что хоть Европа и удвоила финансовую помощь Украине, она даже коллективно не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах Вашингтона сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год. Он подчеркнул, что действующая администрация США «придерживается очень отличающегося взгляда» на конфликт по сравнению с ее предшественниками.

Ранее в США рассказали, когда будет принято решение о передаче Украине помощи на $4 млрд.

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