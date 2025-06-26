Саммит НАТО называли «пресмыкательством у ног Трампа»

Прошедший саммит НАТО стал «срежисированным пресмыкательством» у ног президента США Дональда Трампа, чтобы польстить ему и поставить в центр внимания. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В материале отмечается, что двухдневная встреча была урезана до одного рабочего дня, а повестка «цинично сужена», чтобы сосредоточиться на повышении расходов на оборону, чего давно требует президент США.

В то же время вопросы, которые «могли спровоцировать или смутить» Трампа, вроде конфликта на Украине или ядерной угрозы от Ирана, были отодвинуты на второй план, пишет газета.

«Вместо этого дроссель лести был открыт на максимум, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте возглавил заискивание перед собравшимися. Во вторник Рютте восхвалял выдающиеся достижения Трампа в отношении Ирана; вчера он превозносил его как убежденного провидца в стремлении НАТО к достижению цели по увеличению расходов на 5% ВВП. Никто не испортил праздник», — говорится в тексте.

По мнению авторов, целью саммита военного блока стала попытка сохранить США «в максимально возможной степени на борту трансатлантического альянса» и ничто другое не имело значения.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач прошедшей встречи был вопрос о мотивации стран, входящих в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в Британии назвали саммит НАТО «потемкинским».