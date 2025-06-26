На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хаменеи заявил, что Иран «ударил по щеке Соединенные Штаты»

Хаменеи: Иран в ответ ударил США по щеке
close
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Соединенные Штаты не достигли своих целей ударами по ядерным объектам Ирана, Тегеран «ударил США по щеке» в ответ. Об этом в своем обращении к нации заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает агентство Tasnim.

По словам Хаменеи, США оказались втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон понял, что Израиль обречен на поражение.

«Здесь тоже победила Исламская Республика и в ответ ударила по щеке Соединенные Штаты», — отметил он.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами