Хаменеи заявил, что Иран «ударил по щеке Соединенные Штаты»

Соединенные Штаты не достигли своих целей ударами по ядерным объектам Ирана, Тегеран «ударил США по щеке» в ответ. Об этом в своем обращении к нации заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает агентство Tasnim.

По словам Хаменеи, США оказались втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон понял, что Израиль обречен на поражение.

«Здесь тоже победила Исламская Республика и в ответ ударила по щеке Соединенные Штаты», — отметил он.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.