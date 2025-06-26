Верховный лидер Ирана назвал условие для повторной атаки на базы США

Иран может снова атаковать американские базы на Ближнем Востоке в случае, если агрессия против Тегерана возобновится. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Reuters.

По словам Хаменеи, для Ирана получить доступ к крупным базам США и «добраться до них» стало «великим делом».

В будущем, добавил лидер, это может повториться в случае возобновления агрессии против Ирана.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

При этом МИД Катара вызвал посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади и выразил ему протест в связи с ракетным ударом республики по американской авиабазе Аль-Удейд.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.