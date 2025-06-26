Политолог Лукьянов: от Британии мало что зависит в мировой политике

Могущество Великобритании, которую часто представляют чуть ли не кукловодом международной политики, сильно преувеличено. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, Соединенное Королевство — это небольшая держава с достаточно ограниченными возможностями.

«Как мне сказал один британский коллега месяца два назад, я долго смеялся, но оказалось, что это правда: все вооруженные силы Британии целиком не смогут заполнить весь стадион Уэмбли в Лондоне. Действительно, их очень мало», — сказал эксперт.

Он добавил, что Москва и Лондон действительно воспринимают друг друга как геополитических оппонентов, однако «приписывать Британии какую-то демоническую роль в мировой политике» не стоит.

Премьер Британии Кир Стармер до этого заявил, что «российская агрессия» угрожает Европе, а стратегическое соперничество в мире усиливается. Кроме того, по его словам, технологии трансформируют природу конфликтов и внутренней безопасности. Политик утверждает, что «на британской земле ведется враждебная для государства деятельность».

Ранее в посольстве России назвали лживой новую стратегию нацбезопасности Британии.