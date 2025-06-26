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Белоусов назвал Индию важным партнером России

Белоусов: Индия — исключительно важный партнер России в военной сфере
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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Индия — важный стратегический партнер России в военной и военно-технической сферах. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, передает РИА Новости.

«Индия — исключительно важный стратегический партнер, традиционный друг, в том числе — партнер в военной и военно-технической сферах», — сказал он.

Белоусов выразил искренние соболезнования в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада.

Российский министр выразил благодарность коллеге за участие делегации Индии в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Встреча глав военных ведомств двух государств прошла в китайском Циндао, где 26 июня состоялось заседание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Также глава Минобороны заявил, что военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал растет. По словам Белоусова, в мире обострились геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, сильно возрос конфликтный потенциал.

Ранее в России заявили о готовности к посредническим усилиям для деэскалации на Ближнем Востоке.

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