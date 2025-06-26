Глава Минобороны России заявил о росте конфликтного потенциала в мире

Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал растет. Об этом заявил глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов во время совещания министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости.

Белоусов отметил, что в мире обострились геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, сильно возрос конфликтный потенциал.

По словам министра, на этом фоне упала роль международных институтов, которые должны обеспечивать мировую стабильность. Белоусов высказал мнение, что все это возникло в результате деструктивного курса западных стран на сохранение своего глобального доминирования.

Министр обратил внимание коллег на то, что в настоящее время в мире создаются многочисленные очаги нестабильности, в том числе на пространстве ШОС и по ее периметру.

В ходе этого же выступления Белоусов заявил, что затягивание военных действий путем поставок Украине вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки.

Ранее в России заявили о готовности к посредническим усилиям для деэскалации на Ближнем Востоке.