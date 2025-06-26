СМИ: Трамп в своей речи не упоминал Россию напрямую

Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию на закрытой встрече НАТО

Американский президент Дональд Трамп ни разу не упомянул РФ в ходе закрытой встречи с лидерами стран — членов НАТО в Гааге, передает Bloomberg.

По словам источника, который слышал восьмиминутную речь лидера США, политик не говорил о РФ напрямую.

«Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы», — отмечается в статье.

Согласно публикации, тот факт, что НАТО по-прежнему называет Россию «угрозой», был расценен как победа.

Накануне в Гааге закончился саммит альянса, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали «новую головную боль» НАТО.