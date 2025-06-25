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Politico назвало Испанию «новой головной болью» НАТО

Politico: Испания стала новой головной болью НАТО из-за оборонных расходов
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Andrea Comas/Reuters

Канада была самой большой «головной болью» НАТО из-за дефицита средств на оборону, но теперь это место заняла Испания в связи с отказом повышать целевой показатель оборонных расходов до 5%. Об этом пишет Politico.

По мнению дипломатов и чиновников альянса, отмечает издание, такая позиция Испании несправедлива по отношению к остальным членам НАТО.

Politico отмечает, что в 2024 году Канада не стала повышать расходы на оборону до целевого показателя НАТО 2% ВВП, но после смены правительства Оттава пообещала выделить дополнительно $9 млрд на оборонные расходы.

Накануне генсекретарь НАТО Марк Рютте перед встречей с мировыми лидерами на саммите НАТО в Гааге заявил, что странам — членам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону в свете сохраняющейся «угрозы со стороны России».

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее президент США Дональд Трамп своими словами поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге.

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