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Сальдо заявил, что строящийся на Арабатской стрелке город станет курортом

Сальдо сообщил, что новый город на юге Херсонской области будет курортом
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Строящийся город на Арабатской стрелке на юге Херсонской области станет красивым курортом. Об этом на ПМЭФ РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Это выглядеть будет очень красиво и удобно. Херсонская область обладает очень большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха, санаторно-курортного назначения», — сказал он.

Сальдо отметил, что на Арабатской стрелке уже проложена вся необходимая инженерная инфраструктура.

«Это будет как многоэтажная застройка не более девяти этажей. Большие территории предусматриваются для индивидуального жилищного строительства, но оно будет спланированное, не хаотичное», — отметил губернатор.

До этого Сальдо заявлял, что заселение нового города на Арабатской стрелке планируется начать уже в 2025 году.

Арабатская стрелка — песчаная коса протяженностью около 113 км и шириной 8 км. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря.

Ранее Сальдо заявил, что острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ.

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