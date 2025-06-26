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Королева Нидерландов подшутила над Трампом в его присутствии

Королева Нидерландов Максима спародировала Трампа в его присутствии
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Reuters

Королева Нидерландов Максима спародировала манеру общения президента США Дональда Трампа во время совместной фотографии в Гааге. Запись этого опубликована на YouTube-канале издания Forbes.

Видео было сделано во время совместного снимка Трампа, Максимы и короля Нидерландов Виллема-Александра на саммите Североатлантического альянса.

На кадрах видно, как королева Максима повторяет слово «спасибо» вслед за Трампом, демонстративно пародируя его манеру речи.

До этого Трамп назвал короля и королеву Нидерландов замечательными и выдающимися людьми. По его словам, завтрак с монархами «прошел отлично».

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее королева Нидерландов подарила Чехии колокол из российских ракет.

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