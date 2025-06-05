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Королева Нидерландов подарила Чехии колокол из российских ракет

Королева Нидерландов подарила Чехии «Колокол Свободы» из российских ракет
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Petr David Josek/AP

Королева Нидерландов Максима представила «Колокол Свободы», изготовленный из остатков российских артиллерийских снарядов и ракет, которые были выпущены по Украине в знак солидарности с республикой. Об этом пишет The Independent.

Так называемый «Колокол Свободы» был изготовлен на голландском королевском литейном заводе Eijsbouts, где использовались осколки артиллерийских снарядов и другого оружия, выпущенного Россией, говорится в тексте.

«В этом колоколе много символизма, и для нас это очень особенный проект. Использовать материал, предназначенный для насилия, и превратить его во что-то мирное — хорошая идея», — заявил владелец литейной мастерской», — заявил владелец литейной мастерской Йост Эйсбоутс.

На колоколе, который весит более 200 килограммов и имеет диаметр почти 70 сантиметров, имеются надписи на чешском, голландском и украинском языках.

Отмечается, что королева Нидерландов представила колокол в пражской церкви Святейшего Спасителя в присутствии президента Чехии Петра Павела.

До этого в украинском городе Полтава на месте, где раньше стоял памятник русскому поэту Александру Пушкину, местные власти установили инсталляцию в виде ракеты.

Ранее памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно.

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