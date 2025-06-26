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В МИД заявили о необходимости зафиксировать внеблоковый статус Украины

Замглавы МИД Галузин: внеблоковый статус Украины должен быть закреплен
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия настаивает на юридическом закреплении внеблокового статуса Украины. Об этом газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что для России неприемлемо безудержное расширение Североатлантического альянса на восток, осуществляемое вопреки обещаниям, которые были даны Москве в начале 90-х годов. Россия категорически против поглощения альянсом Украины и использования страны в качестве плацдарма для нанесения стратегического поражения РФ. В НАТО знают об этой неизменной позиции Российской Федерации.

Галузин напомнил, что в проекте договора о мире с Украиной, который обсуждался весной 2022 года, был зафиксирован ее внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус.

Замглавы МИД отметил, что фиксация такого статуса должна быть неотъемлемой частью общего урегулирования.

22 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна вернуться к безъядерному внеблоковому статусу.

Ранее на Украине допустили создание ядерного оружия совместно с Европой.

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