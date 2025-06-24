На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сирия объявила о солидарности с Катаром

Сирия выразила солидарность с Катаром после атаки Ирана
close
Shutterstock

Сирия выразила солидарность с Катаром и другими государствами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в связи с иранским ударом по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной на территории Катара. Об этом сообщило сирийское министерство иностранных дел, пишет РИА Новости.

«Сирия заявляет о своей полной солидарности с Катаром и другими членами ССАГПЗ в связи с вызовами, возникшими перед регионом в результате недавних иранских ударов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Министерстве иностранных дел также выразили осуждение любых враждебных действий, представляющих угрозу безопасности стран Персидского залива, и заявили о поддержке усилий арабских государств, направленных на противодействие угрозам стабильности в регионе.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами