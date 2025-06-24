Сирия объявила о солидарности с Катаром

Сирия выразила солидарность с Катаром и другими государствами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в связи с иранским ударом по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной на территории Катара. Об этом сообщило сирийское министерство иностранных дел, пишет РИА Новости.

«Сирия заявляет о своей полной солидарности с Катаром и другими членами ССАГПЗ в связи с вызовами, возникшими перед регионом в результате недавних иранских ударов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Министерстве иностранных дел также выразили осуждение любых враждебных действий, представляющих угрозу безопасности стран Персидского залива, и заявили о поддержке усилий арабских государств, направленных на противодействие угрозам стабильности в регионе.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.