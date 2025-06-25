Постпред РФ заявил, что США нарушают ДНЯО из-за запрета Ирану обогащать уран

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Соединенные Штаты нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в попытке запретить Ирану обогащать уран под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его слова приводит «Интерфакс».

«Нынешняя администрация США буквально одержима запретом на обогащение урана в Иране», — заявил он.

По его словам, это идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия и элементарным здравым смыслом.

«Ничего плохого в обогащении урана нет, если он находится под контролем МАГАТЭ», — добавил постпред.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.