Член палаты лордов назвал причину вмешательства Трампа в конфликт с Ираном

Лорд Балф: Трамп ввязался в конфликт с Ираном под влиянием израильского лобби

Президент США Дональд Трамп, который обещал положить конец участию страны в войнах за рубежом, ввязался в конфликт между Израилем и Ираном под влиянием израильского лобби в Вашингтоне. Об этом в интервью РИА Новости заявил член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф.

По его словам, американский лидер «крайне непредсказуем», поскольку США уже присоединились к атакам Израиля.

«Израильское лобби имеет большую власть в Вашингтоне, и поэтому Трамп, который был избран, чтобы остановить войны за рубежом, теперь глубоко вовлечен в этот (конфликт. – ред.)», — отметил Балф.

Лорд добавил, что в случае повторного удара США по ядерным объектам Ирана, бомбардировки не окажутся эффективными, поскольку цели находятся глубоко под землей. Парламентарий подчеркнул, что в данном конфликте Великобритания не будет играть существенной роли.

До этого американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что удары США по ядерному объекту Фордо в Иране были нацелены не на уничтожение запасов обогащенного урана, а на их изоляцию под землей.

По его словам, сверхтяжелые бомбы попали по входам и вентиляционным шахтам подземного комплекса в Фордо, в результате чего запасы обогащенного урана оказались невредимы, но теперь они «практически недосягаемы, возможно, навсегда».

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.