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Зеленский поздравил Трампа с «успешной операцией на Ближнем Востоке»

Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией против Ирана
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Jaimi Joy/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге поздравил его с «успешной операцией на Ближнем Востоке» после ударов Соединенных Штатов по Ирану. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

«Хорошая встреча с Президентом США в Гааге. Поздравил Президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана.

Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок. Трамп настаивает на том, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом Иран и некоторые СМИ сообщили, что завод получил лишь частичные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране раскрыли, чем обернулись попытки США и Израиля уничтожить ядерную программу.

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