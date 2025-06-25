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Трамп положительно высказался о саммите НАТО в Гааге

Трамп назвал прошедший в Гааге саммит НАТО «большим успехом»
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал «большим успехом» саммит НАТО в нидерландской Гааге. Об этом политик сказал журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, на мероприятие были «замечательные люди», представители всех стран-участниц смогли присутствовать.

Также американский лидер заявил, что прибыл на мероприятие в свете того, что он поддерживает принцип коллективной безопасности стран НАТО, а именно пятую статью устава альянса.

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье устава организации, говорится в итоговом документе встречи в верхах.

В пятой статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

Ранее Трамп на полях саммита НАТО начал встречу с Зеленским.

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